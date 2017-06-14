Помощник по подбору радиатора Площадь помещения, м2 10 Выберете модель радиатора Цена одного элемента Сумма €

Устанавливать радиатор можно как на стену так и на пол. Для этих целей используется соответствующий настенный или напольный крепеж (ножки). Напольные крепежные элементы-ножки могут быть регулируемым по высоте и нерегулируемым, приварными и неприварными консолями.