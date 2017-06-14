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Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGR-ER1/MUZ-LN60VG
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Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGR-ER1/MUZ-LN25VG

4,549 Br
Внешний блок Потребляемая мощность при охлаждении 0.485 кВт Потребляемая мощность при обогреве 0.58 кВт Мощность охлаждения 2.5 кВт Шум внутреннего блока 19-45 дБ
Внутренний блок (ВхШхГ)307 x 890 x 233 мм
Внешний блок (ВхШхГ)550 x 800 x 285 мм
Вес внутреннего блока15.5 кг
Вес внешнего блока35 кг
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Трубчатый радиатор Zehnder mini
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Радиатор Charleston Mini 3019

44 Br
Zehnder Charleston – стальной трубчатый секционный радиатор с антикоррозийной защитой специально для беларуских систем отопления. Для установки и эксплуатации в любых отопительных системах, включая городские и индивидуальные. Различные возможности подключения позволяют осуществлять монтаж как к уже имеющимся системам отопления, так и к абсолютно новым.

Помощник по подбору радиатора

10
Сумма€ 
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Трубчатый радиатор Zehnder mini
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Радиатор Charleston Mini 3030

47 Br
Zehnder Charleston – стальной трубчатый секционный радиатор с антикоррозийной защитой специально для беларуских систем отопления. Для установки и эксплуатации в любых отопительных системах, включая городские и индивидуальные. Различные возможности подключения позволяют осуществлять монтаж как к уже имеющимся системам отопления, так и к абсолютно новым.

Помощник по подбору радиатора

10
Сумма€ 
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стандартный трубчатый радиатор
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Радиатор Charleston Standart 2056

48 Br
Zehnder Charleston – стальной трубчатый секционный радиатор с антикоррозийной защитой специально для беларуских систем отопления. Для установки и эксплуатации в любых отопительных системах, включая городские и индивидуальные. Различные возможности подключения позволяют осуществлять монтаж как к уже имеющимся системам отопления, так и к абсолютно новым.

Помощник по подбору радиатора

10
Сумма€ 
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стандартный трубчатый радиатор
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Радиатор Charleston Standart 3057

55 Br
Zehnder Charleston – стальной трубчатый секционный радиатор с антикоррозийной защитой специально для беларуских систем отопления. Для установки и эксплуатации в любых отопительных системах, включая городские и индивидуальные. Различные возможности подключения позволяют осуществлять монтаж как к уже имеющимся системам отопления, так и к абсолютно новым.

Помощник по подбору радиатора

10
Сумма€ 
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Трубчатый вертикальный радиатор Zehnder
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Радиатор Charleston Vertical 2180

95 Br
Устанавливать радиатор можно как на стену так и на пол. Для этих целей используется соответствующий настенный или напольный крепеж (ножки). Напольные крепежные элементы-ножки могут быть регулируемым по высоте и нерегулируемым, приварными и неприварными консолями.

Помощник по подбору радиатора

10
Сумма€ 
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Трубчатый вертикальный радиатор Zehnder
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Радиатор Charleston Vertical 3180

142 Br
Устанавливать радиатор можно как на стену так и на пол. Для этих целей используется соответствующий настенный или напольный крепеж (ножки). Напольные крепежные элементы-ножки могут быть регулируемым по высоте и нерегулируемым, приварными и неприварными консолями.

Помощник по подбору радиатора

10
Сумма€ 
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Сплит-система Hitachi RAC-70WPA / RAK-70PPA
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Сплит-система Hitachi RAC-35WPC / RAK-35RPC

3,927 Br
Обслуживаемая площадь: 35 м2 Производительность по холоду: 3.5 кВт Производительность по теплу: 4.2 кВт Минимальный уровень шума: 25 дБ Вес внутреннего блока: 10 кг Вес наружнего блока: 34 кг
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AEROSTUDIA.BY

Магазин радиаторов и кондиционеров

30

Специалистов

Наши специалисты обладают богатым опытом и постоянно проходят курсы повышения квалификации.

1000

Товаров

В нашем магазине представлено более 1000 наименований продукции, которые всегда в наличии на складе.

25

Лет на рынке

У нас большой опыт работы на рынке кондиционирования, вентиляции и отопления.

20

Скидки

Магазин Aerostudia предлагает постоянные скидки и акции до 20% для наших клиентов.

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Мы дорожим своей репутацией и к каждому клиенту у нас индивидуальный подход.
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Мы дорожим своей репутацией и к каждому клиенту у нас индивидуальный подход.

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