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Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGR-ER1/MUZ-LN25VG
Внешний блок Потребляемая мощность при охлаждении 0.485 кВт Потребляемая мощность при обогреве 0.58 кВт Мощность охлаждения 2.5 кВт Шум внутреннего блока 19-45 дБ
|Внутренний блок (ВхШхГ)
|307 x 890 x 233 мм
|Внешний блок (ВхШхГ)
|550 x 800 x 285 мм
|Вес внутреннего блока
|15.5 кг
|Вес внешнего блока
|35 кг
Радиатор Charleston Mini 3019
Zehnder Charleston – стальной трубчатый секционный радиатор с антикоррозийной защитой специально для беларуских систем отопления. Для установки и эксплуатации в любых отопительных системах, включая городские и индивидуальные. Различные возможности подключения позволяют осуществлять монтаж как к уже имеющимся системам отопления, так и к абсолютно новым.
Помощник по подбору радиатора
10
Сумма€
Радиатор Charleston Mini 3030
Zehnder Charleston – стальной трубчатый секционный радиатор с антикоррозийной защитой специально для беларуских систем отопления. Для установки и эксплуатации в любых отопительных системах, включая городские и индивидуальные. Различные возможности подключения позволяют осуществлять монтаж как к уже имеющимся системам отопления, так и к абсолютно новым.
Помощник по подбору радиатора
10
Сумма€
Радиатор Charleston Standart 2056
Zehnder Charleston – стальной трубчатый секционный радиатор с антикоррозийной защитой специально для беларуских систем отопления. Для установки и эксплуатации в любых отопительных системах, включая городские и индивидуальные. Различные возможности подключения позволяют осуществлять монтаж как к уже имеющимся системам отопления, так и к абсолютно новым.
Помощник по подбору радиатора
10
Сумма€
Радиатор Charleston Standart 3057
Zehnder Charleston – стальной трубчатый секционный радиатор с антикоррозийной защитой специально для беларуских систем отопления. Для установки и эксплуатации в любых отопительных системах, включая городские и индивидуальные. Различные возможности подключения позволяют осуществлять монтаж как к уже имеющимся системам отопления, так и к абсолютно новым.
Помощник по подбору радиатора
10
Сумма€
Радиатор Charleston Vertical 2180
Устанавливать радиатор можно как на стену так и на пол. Для этих целей используется соответствующий настенный или напольный крепеж (ножки). Напольные крепежные элементы-ножки могут быть регулируемым по высоте и нерегулируемым, приварными и неприварными консолями.
Помощник по подбору радиатора
10
Сумма€
Радиатор Charleston Vertical 3180
Устанавливать радиатор можно как на стену так и на пол. Для этих целей используется соответствующий настенный или напольный крепеж (ножки). Напольные крепежные элементы-ножки могут быть регулируемым по высоте и нерегулируемым, приварными и неприварными консолями.
Помощник по подбору радиатора
10
Сумма€
Сплит-система Hitachi RAC-35WPC / RAK-35RPC
Обслуживаемая площадь: 35 м2 Производительность по холоду: 3.5 кВт Производительность по теплу: 4.2 кВт Минимальный уровень шума: 25 дБ Вес внутреннего блока: 10 кг Вес наружнего блока: 34 кг
AEROSTUDIA.BY
Магазин радиаторов и кондиционеров
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